Gleisi Hoffmann passará por cirurgia para tratar de problema cardíaco

440

Gleisi está internada desde ontem, no hospital DF Star, em Brasília, quando passou pela investigação para avaliar a obstrução coronária (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) vai passar por um procedimento cirúrgico para tratar uma obstrução coronária. O anúncio da cirurgia foi feito na tarde desta sexta-feira (29/9), depois que a presidente do Partido dos Trabalhadores fez alguns exames e foi diagnosticada com o problema cardíaco.









Leia também: Lula passa bem após cirurgia, mas ficará internado, diz equipe médica De acordo com a assessoria, a parlamentar está bem, sem sintomas do problema. No Twitter, a presidente do PT confirmou que “está tudo certo, estou bem e sendo cuidada”, e agradeceu o “carinho que tenho recebido da militância”.



A obstrução coronária é uma placa de gordura que se forma nas artérias que levam sangue ao músculo cardíaco. “A sua formação está relacionada à idade e a outros fatores de risco como tabagismo, sedentarismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial, colesterol elevado, dentre outros”, explica o cardiologista Pedro Ivo Bittencourt.



Caso a doença não seja tratada, pode levar à obstrução completa da artéria com interrupção do fluxo de sangue, o que caracteriza o infarto do miocárdio. “A depender do nível da obstrução, de sintomas e de outras alterações cardíacas, o tratamento pode ser realizado apenas com medicamentos.”



Leia também: Flávio Roscoe é o entrevistado deste sábado no 'EM Minas' Caso a doença não seja tratada, pode levar à obstrução completa da artéria com interrupção do fluxo de sangue, o que caracteriza o infarto do miocárdio. “A depender do nível da obstrução, de sintomas e de outras alterações cardíacas, o tratamento pode ser realizado apenas com medicamentos.”



Entretanto, nos casos em que o tratamento com remédios não é aplicável, dois procedimentos podem ser realizados: angioplastia com implante de Stent (tratamento endovascular) ou por cirurgia de revascularização miocárdica. Esse último é uma cirurgia de peito aberto, conhecido como "ponte de safena". “Cada um tem indicações específicas. A angioplastia possui risco de trombose dentro do Stent instalado, ruptura da coronária, obstrução de outros vasos pelo próprio stent. A cirurgia aberta tem como riscos a infecção de ferida operatória, a obstrução do vaso instalado e outros riscos inerentes à própria internação hospitalar”, esclareceu o cardiologista.



Ainda não se sabe qual procedimento será feito em Gleisi. A notícia da cirurgia surgiu no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é submetido a uma artroplastia total de quadril, com objetivo de aliviar dores que o chefe do Executivo sente no lado direito do quadril há mais de um ano. A intervenção cirúrgica do chefe do Executivo ocorre no Hospital Sírio-Libaneis, também em Brasília.