Em discurso de posse, Barroso agradece a ex-presidente Dilma pela indicação

O ministro Luís Roberto Barroso, empossado presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), agradeceu a ex-presidente Dilma Rousseff por tê-lo indicado à corte. O magistrado chegou ao tribunal em 2013, após ser escolhido por Dilma e ter sido aprovado em sabatina realizada no Senado. Ele substitui Rosa Weber no comando da corte.

"Minha gratidão vai também para a Presidenta Dilma Rousseff, que me indicou para o cargo da forma mais republicana que um presidente pode agir: não pediu, não insinuou, não cobrou. Procurei retribuir a confiança servindo ao Brasil sem jamais ter qualquer outro interesse ou intenção que não fosse a de fazer um país melhore maior, um país justo, quem sabe um dia", disse Barroso no discurso de posse, na sessão realizada no plenário.

A cerimônia reuniu cerca de 1,2 mil convidados, entre eles deputados, senadores, ministros da própria corte, de outros tribunais superiores, procuradores, juízes e familiares e amigos do magistrado. Como vice, tomou posse o ministro Edson Fachin.

A sucessão na presidência do Supremo segue a ordem de antiguidade, ou seja, é alçado ao cargo o ministro mais antigo que ainda não ocupou o posto. O mandato é de dois anos e, no cargo, o magistrado é responsável pela gestão administrativa da corte, é quem decide sobre a pauta do plenário físico da corte e representa institucionalmente a cúpula do Judiciário, entrando inclusive, na linha sucessória da presidência da República.

