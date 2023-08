Senador bolsonarista critica eleição de Barroso a presidência do STF

440

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) voltou a fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Luís Roberto Barroso, eleito presidente da corte na última quarta-feira (9/8). O bolsonarista é um dos autores do pedido de Impeachment do magistrado, que durante um evento de estudantes em julho havia afirmado ter derrotado o bolsonarismo.









O senador ainda afirma que os ministros do STF não estão vendo o “sofrimento do povo” com relação a suas liberdades individuais. “Parece que eles não percebem o que acontece hoje no país, a partir de decisões deles, de corruptos sendo soltos e gente inocente sendo presa”, emendou.





Girão afirma que os ministros não respeitam o processo legal e as liberdades da população (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Girão se referia há uma brincadeira entre Alexandre de Moraes e Edson Fachin, que disputaram a vice-presidência do STF, com o segundo sendo eleito para o cargo. Na ocasião, Moraes brincou dizendo que se fosse no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde ele é presidente, teria sido eleito.









Barroso vai assumir a cadeira principal no final de setembro, quando a ministra Rosa Weber, atual presidente do STF, vai se aposentar devido à proximidade da idade máxima que o cargo permite. Weber faz 75 anos no dia 2 de outubro.