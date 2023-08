Lula prega previsibilidade no governo: 'Não queremos surpresas como a PF'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), nessa sexta-feira (11/8), afirmando que o seu governo será de previsibilidade. O plano de obras de infraestrutura vai contar com um investimento de R$ 1,7 trilhão até 2026 em áreas que contemplam desde a mobilidade urbana até a saúde.

Lula brincou ao dizer que o novo PAC não vai pegar ninguém de surpresa como faz as operações da Polícia Federal (PF). “Não vai ter decreto feito a meia noite. Não vai ter anúncio igual a Polícia Federal faz só as 6 horas da manhã querendo entrar na casa da gente. Vamos fazer as coisas à luz do dia, conversando com todo mundo”, disse.