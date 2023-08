Novo PAC em MG: R$ 62,5 bi em rodovias e R$ 49,9 bi em transição energética

440

BR-381 está na lista das rodovias beneficiadas e terá trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares duplicado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte. MG)

Dentre os R$ 171,9 bilhões que Minas Gerais vai receber no novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) do governo federal, lançado nesta sexta-feira (11/8), cerca de R$ 62,5 bilhões serão destinados para obras e manutenções nas rodovias do estado e outros R$ 49,9 bilhões para transição e segurança energética. Juntas, as áreas representam 65% do valor total destinado ao estado.

"Destaque para as nossas rodovias, que por tanto tempo ficaram abandonadas e com ritmo lento pelo governo anterior. Na área de segurança e transição energética, vamos levar energia limpa e renovável para desenvolver o nosso Estado, aproveitando as nossas potencialidades de geração, no Norte de Minas, em Mucuri, levando energia para quem produz, para o agro, para a indústria de Minas e para nossa gente”, declarou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Já as rodovias do estado terão investimentos de R$ 62,5 bilhões, em cerca de 30 empreendimentos. Segundo o governo federal, estão previstas obras para nove rodovias, incluindo a duplicação da BR-381, entre Governador Valadares e Belo Horizonte, além de concessões das rodovias 153, 262 e 040.

O investimento em outras áreas, conforme mostra a tabela abaixo, inclui R$ 7,1 bilhões para a saúde e R$ 21,4 bilhões para educação, ciência e tecnologia. O cronograma prevê que o valor seja investido até dezembro de 2026.