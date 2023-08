Confira lista de obras que serão contempladas pelo novo PAC de Lula em MG

440

Onze obras serão contempladas pelo Novo PAC em Minas (foto: DER/Reprodução) O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) vai beneficiar 11 obras em Minas Gerais. Os detalhes do programa vão ser anunciados em uma cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (11). A expectativa é de que o governo mineiro receba quase R$ 172 bilhões para dar início às obras.





A ideia do governo Zema é dar o pontapé em projetos essenciais de infraestrutura nas rodovias e, também, em moradias. Obras como a concessão e duplicação da BR-381, no trecho entre Governador Valadares e Belo Horizonte; as concessões das BR-153, 262 e 040; a construção da BR-367 entre Salto da Divisa e Almenara; a construção da BR-135 - entre Manga e Itacarambi e moradias do Minha Casa, Minha Vida vão receber parte do investimento.





A reportagem entrou em contato com o Governo de Minas e aguarda retorno.

Confira a lista das obras mineiras contempladas pelo Novo PAC: