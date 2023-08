Governo Federal divulga novo PAC com projeção na Pedra do Leme, no Rio

440

Governo Federal projetou imagens relacionadas ao projeto na Pedra do Leme, no Rio de Janeiro (foto: Reprodução) O governo federal divulgou, nesta quinta-feira (10/8), o anúncio do Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com uma projeção na Pedra do Leme, um dos mais conhecidos pontos turísticos do Rio de Janeiro. O lançamento do programa será realizado nesta sexta-feira (11), em evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir das 10h.





A projeção com o logo, nome e detalhes do programa foi exibida das 19h às 23h30 no local. Nas redes, integrantes do governo repercutiram a imagem. O Novo PAC é um dos principais programas do governo para o segundo semestre deste ano.

O foco do programa será a infraestrutura, com investimento previsto em R$ 240 bilhões nos próximos quatro anos em transportes, energia, inclusão digital, infraestrutura urbana e infraestrutura social inclusiva, além de água para todos.





Rio "ainda mais lindo"

"O Rio de Janeiro fica ainda mais lindo projetando esperança para o Brasil. Amanhã, o sol nasce com esperança e trabalho, o Novo PAC vem aí", comentou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, também repercutiu. "A pedra do meu Leme, aqui na cidade mais linda do mundo, o Rio, brilha com a perspectiva de melhora. Depois de anos sombrios, novos ventos trazem alegria ao povo brasileiro!", escreveu.

Com o lançamento do programa no Rio de Janeiro, integrantes do governo esperam que a ação ajude a captar parte do eleitorado carioca que ainda é muito alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O governo fará, posteriormente, eventos de lançamento em todas as unidades da Federação.