Minas Gerais vai receber mais de R$ 171 bilhões para obras do Novo PAC

Dinheiro do PAC pode ser essencial para obras do estado (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

O novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) vai investir quase R$ 171,9 bilhões em obras e serviços por todo o estado de Minas Gerais. Os detalhes do programa vão ser anunciados em uma cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (11).Em Minas, a concessão e duplicação da BR-381, no trecho entre Governador Valadares e Belo Horizonte; as concessões das BR-153, 262 e 040; a construção da BR-367 entre Salto da Divisa e Almenara; a construção da BR-135 - entre Manga e Itacarambi e moradias do Minha Casa, Minha Vida estão entre os investimentos que serão feitos no estado.