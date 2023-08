Novo PAC: Zema falta e Silveira reverencia Regiões Norte e Nordeste

440

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não compareceu ao lançamento do novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) pelo governo federal, nesta sexta-feira (11/8), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Este seria o primeiro encontro do mineiro com governadores do Norte e Nordeste depois de fortes declarações contra as duas regiões.

Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira (PSD), discursou em defesa de ambas. "Minas é o estado que zela pela boa política, pela política do diálogo permanente. A política de sentar na mesa com cafezinho e pão de queijo para discutir os problemas reais da sociedade. Portanto, como mineiro, eu queria deixar aqui a minha reverência, o meu respeito e, mais do que isso, o meu compromisso a todo o povo nordestino e do Norte do nosso país", declarou Silveira.

“A expectativa é grande e, assim como lutamos para conseguir o anúncio desses recursos, continuaremos acompanhando para que as obras de fato comecem e sejam concluídas. Estaremos atentos para cobrar que as promessas para Minas se transformem em realidade", disse Zema, por meio da Agência Minas.

Ministro de Minas e Energia esteve presente e discursou em defesa das Regiões Norte e Nordeste (foto: Reprodução/Governo Federal/YouTube)

Além de ministros e governadores, também estavam presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O governo federal vai destinar, com o Novo PAC, R$ 171,9 bilhões em obras e serviços para Minas Gerais.