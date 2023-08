Zema reitera fala sobre Nordeste e recusa se desculpar: 'Consciência limpa'

440

Governador disse que não há motivo para se desculpar por falas sobre Norte e Nordeste do país (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) O governador Romeu Zema (Novo) comentou sobre a repercussão gerada pelas falas dele sobre o Nordeste em entrevista publicada no último sábado (5/8) n’O Estado de S. Paulo. Durante visita a Poços de Caldas, no Sul de Minas, na quarta-feira (9/8), ele manteve o discurso, fez críticas sobre o título da matéria do jornal paulistano e ainda emendou indiretas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).









O governador mineiro ficou sob os holofotes desde o fim de semana pela repercussão, majoritariamente negativa, de trechos da entrevista em que trata sobre o que considera uma discrepância de representatividade política e acesso ao orçamento por estados do Sul e Sudeste em relação ao Norte e Nordeste.





“Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, e o Sul e o Sudeste não têm pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade...Tem, sim. Nós também precisamos de ações sociais. Então Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado, ano a ano, década a década", disse Zema em trecho da entrevista ao Estado de S. Paulo.





Não foi a primeira vez que Zema comprou briga com outras regiões ao tratar sobre uma pretensa negligência aos estados do Sul e Sudeste, regiões mais ricas do país. A repercussão foi ampla na classe política, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O senador chegou a dizer que as falas do conterrâneo mereceriam um pedido de desculpas aos nordestinos. Questionado sobre a possibilidade de tentar se redimir, o governador foi categórico.





"Eu estou com a minha consciência limpa e gosto muito de trabalhar e me parece que nós temos muita gente preocupada no Brasil em criar polêmica e preocupar com a próxima eleição. Eu estou preocupado é com realização. Onde tem gestão tem realização. Eu estou aqui trabalhando e tem gente aí fazendo intriga", disse, retrucando o senador.





Zema esteve no Sul de Minas para a assinatura de um protocolo de intenções com a empresa australiana Meteoric Resources NL para a extração de terras raras, conjunto de metais com aplicação industrial e energéticas.





Possível encontro com nordestinos

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta semana pode render a manutenção do embate entre Zema e nordestinos no noticiário por mais alguns dias. Nesta sexta-feira (11/8), o petista estará na cerimônia de lançamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Rio de Janeiro em evento para o qual todos os 27 governadores do país foram convidados.





Cabe aos governadores indicar 300 das 2 mil obras previstas no programa. Até o momento, 19 gestores estaduais já confirmaram presença, Zema não é um deles. Questionada sobre a ida do governador mineiro à capital fluminense, a assessoria do estado disse que a agenda é atualizada diariamente no site do governo. Não há informações para sexta-feira.