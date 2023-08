Lula: 'Lira é nosso adversário político desde que o PT foi fundado'

440

Presidente cobrou civilidade do publico no evento de lançamento do PAC (foto: Ricardo Stuckert/PR - 30/05/2023)











Castro e Lira fizeram campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2022. Apesar disso, Lula afirmou que ficou incomodado com as vaias. “Vamos pegar o exemplo do Arthur Lira que está aqui, o presidente da Câmara, o Arthur Lira é nosso adversário político desde que o PT foi fundado, ele é nosso adversário e vai continuar sendo adversário", continuou.











O petista ainda finalizou dizendo que, após as eleições, cada político assume seu posto e que é preciso trabalhar em conjunto. “Arthur Lira está aqui como presidente de uma instituição que o Poder Executivo precisa mais dela do que ela do Poder Executivo", finalizou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou as vaias ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ) e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), durante o evento de lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Theatro Municipal do Rio.