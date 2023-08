Prefeitura de Mariana nega que prefeito interino seja investigado pela PF

440

Na nota, a prefeitura de Mariana afirma que a informação é infundada e não possui qualquer base verídica (foto: Reprodução/Google Street View) A prefeitura de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, emitiu uma nota na quarta-feira (9/8) para desmentir o conteúdo de um documento sobre a instauração de inquérito policial que investigaria a Administração Pública da cidade. A publicação foi feita após o compartilhamento nas redes sociais de que o prefeito interino de Mariana, Edson Agostinho Carneiro (Cidadania), passaria por interrogatório para averiguar irregularidades sobre a realização do evento ‘Arraiá da Cidade Alta’, marcado para os dias 18 e 20 de agosto.

Festa sem transparência

A inclusão do ‘Arraiá da Cidade Alta’ no calendário oficial da cidade se deu por meio do Projeto de Lei (PL) 27/2023 de autoria do vereador Manoel Douglas (PV), conhecido como ‘Preto dos Cabanas’ e aprovado na Câmara Municipal de Mariana em março deste ano.

Na proposta do PL, nos três dias de evento as ações desenvolvidas incluiriam torneios de diversos esportes, oficinas, apresentações musicais e comercialização de produtos por moradores da própria comunidade dos bairros Cabanas, Santa Clara, Vale Verde e Cartucha.

Na página de divulgação do evento Arraiá da Cidade Alta, é confirmada a presença de artistas não residentes da cidade histórica, como o cantor sertanejo Eduardo Costa, que fará apresentação no dia 20.

Em uma entrevista realizada no canal do "Jornal Ponto Final", no dia 3 de agosto, o vereador Preto das Cabanas, idealizador do Arraiá da Cidade Alta, recebeu diversos questionamentos dos moradores.

Na entrevista, o vereador disse que a cidade atravessa uma crise financeira, mas o evento foi aprovado e está no calendário oficial de Mariana, mas não deu detalhes em relação à origem exata do dinheiro para a realização da festa.

“O evento não é barato, mas deixo claro que não ultrapassa o R$ 1 milhão, estamos tendo responsabilidade, temos parceiros que estão enviando emendas para a cultura, pessoas estão falando que estão tirando da Saúde, isso é especulação. A Cedro Mineração está contribuindo para o nosso Arraiá e o que está sendo tirado dos cofres públicos é menor do que o evento do ano passado”.

O questionamento feito por um morador que não quer se identificar é sobre a falta de transparência dos gastos para a realização do evento. De acordo com morador, o evento vai ser custeado pelo município e ainda não há publicação no Diário Oficial (DOM) de contratos assinados com os artistas nem com os patrocinadores. “É muito ruim a prefeitura não publicar os gastos referentes ao evento”.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Cedro Mineração para saber se houve algum contrato de repasse financeiro assinado pela empresa e não obteve resposta até a publicação dessa matéria.

Também procurado pela reportagem para saber sobre as parcerias e valores do evento, o vereador Preto dos Cabanas não atendeu as ligações.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Mariana não respondeu às perguntas até a publicação desta matéria.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do cantor Eduardo Costa para saber sobre a oficialização do contrato bem como o valor do cachê que será pago. Em reposta, a assessoria disse que “as informações têm clausula de confidencialidade, portanto não será possível informar”.

Nota Oficial da prefeitura de Mariana

"A prefeitura de Mariana vem a público esclarecer e desmentir veementemente a notícia falsa que circula nas redes sociais a respeito de um suposto inquérito da Polícia Federal em nossa cidade. A informação é infundada e não possui qualquer base verídica.

Não há nenhum registro de investigação em curso pela polícia Federal em Mariana, tampouco temos conhecimento de qualquer ação que possa corroborar com a alegação divulgada nas redes sociais. Ressaltamos a importância de sempre buscar fontes confiáveis e oficiais para obter informações precisas e evitar a disseminação de boatos que possa causar insegurança e confusão na comunidade.

Reforçamos o compromisso com a transparência e a veracidade das informações que compartilhamos com a população. A prefeitura de Mariana está à disposição para prestar esclarecimentos e sanar quaisquer dúvida que possa surgir. Pedimos à população que confie em apenas fontes confiáveis e evite para contribuir com a disseminação de notícias falsas que possa prejudicar o ambiente de convivência e a tranquilidade de nossa cidade.

Contamos com todos para promover uma cultura de responsabilidade e respeito na divulgação de informações nas redes sociais e em outros meios de comunicação. Juntos construímos uma Mariana mais bem informada e unida".