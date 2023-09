Posse de Barroso no STF tem presença de petistas e bolsonaristas

440

Luís Roberto Barroso é empossado presidente do STF (foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF) A cerimônia desta quinta-feira (28/9) que empossou o ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) reuniu políticos de diferentes espectros ideológicos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve presente, assim como o ex-presidente José Sarney (MDB). Jair Bolsonaro (PL) não participou do evento





Os petistas Jaques Wagner, senador pela Bahia, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), também estiveram no evento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), cotado para assumir o cargo da ministra Rosa Weber, que vai se aposentar nesta segunda-feira (2/10), e o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), foram outras figuras do governo federal in loco.









Entre outros bolsonaristas, estava a senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS). Ela, inclusive, foi uma das responsáveis pela aprovação, por 43 votos a 21, do projeto que trata sobre marco temporal no Congresso Nacional. O STF, na semana passada, decidiu pela ilegalidade da matéria.

Os presidentes das casas legislativas Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Senado, assim como o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), também estiveram presentes.

Ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy; o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); Benedito Gonçalves, ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU); ministro aposentado Ricardo Lewandowski; e integrantes do STF também foram à solenidade.