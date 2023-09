Maria Bethânia é celebrada por participação em cerimônia do STF

440

Maria Bethânia encerrou com chave de ouro a sessão solene da posse da presidência do STF de Luís Roberto Barroso. pic.twitter.com/e8g4R1C9O4 %u2014 Nanda skind (@Nandaskind) September 28, 2023

Uma das principais vozes da MPB, a cantora Maria Bethânia roubou a cena ao se apresentar durante a cerimônia de posse do ministro Luís Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (28/9). Acompanhada do violão do musicista João Camarero, a baiana cantou o hino nacional no início do evento. Ela também encerrou a festa entoando ‘Todo o sentimento’, de Chico Buarque.

A performance se destacou tanto, que seu nome acabou nos assuntos em alta nas redes sociais, em que os usuários a chamam de “diva” e “insuperável”. “Viva Maria Bethânia. Viva Dona Canô, que nos deu ela e Caetano”, elogiou um perfil. Outro internauta disse que tentou “descrever o que foi Bethânia hoje, mas não teve palavras”.

A escolha da música do encerramento também foi muito elogiada. “Que coisa mais linda nossa maior Maria Bethânia cantando ‘Todo o sentimento’, de Chico Buarque, na posse do ministro Barroso como presidente do STF... Maravilhosa”, apontou. “A melhor interpretação do hino nacional. Só podia ser ela. Maria Bethânia. Emocionante”, declarou outro perfil.

Momento histórico! Maria Bethânia canta o hino nacional na posse do ministro Luís Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/TPShfmZ9Ea %u2014 Rafael %uD83C%uDF97%uFE0F%uD83C%uDF3B%uD83C%uDFAC%u270D%uFE0F%uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08%uD83D%uDD31%uD83D%uDD4A%uFE0F%u2721%uFE0F (@rafazveiter) September 28, 2023

A interpretação do hino nacional também rendeu alguns memes. Alguns internautas lembraram a ocasião em que a cantora Vanusa (1947-2020) foi convidada para entoar o hino em uma cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas acabou errando a letra. “Maria Bethânia cantou o hino nacional hoje, na posse do novo presidente do STF. Fiquei um pouco tenso, mas, ao final, pude perguntar aliviado: Aprendeu, Vanusa?”, brincou um perfil.

Outros comentários ressaltaram que Maria Bethânia foi escolhida para que o povo brasileiro se conecte novamente com o hino do país, em referência a como os bolsonaristas se apropriaram da música, como símbolo patriota. “Ai a Maria Bethânia cantando o hino nacional, foi lindo, que voz tem essa mulher, que identidade musical! Tá curando o ranço que eu peguei desse hino por culpa dos patriotas”, opinou uma internauta.

“Isso é um resgate ao hino, viva o Brasil, viva a democracia e viva Maria Bethânia”, declarou outro. “A única entidade nesse mundo capaz de fazer a gente ouvir o hino nacional sem ter vontade de vomitar ou de tacar uma pedra em golpista é realmente Maria Bethânia”, pontuou um usuário.

Elogios de Barroso

Maria Bethânia foi elogiada pelo presidente do STF (foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF)

Antes de encerrar a sessão, Barroso teceu elogios à cantora. “Ao longo da vida, acompanhei a carreira de Bethânia, que foi também a trilha musical da minha geração. Como se pôde constatar na memorável execução do Hino Nacional que ouvimos hoje aqui no início desta sessão há uma fagulha Divina em tudo que ela faz”, disse.

Ele ainda contou que pediu para que a cantora performasse novamente ao fim da sessão, como uma homenagem a todos. Barroso ainda chamou ‘Todo o sentimento’ de “uma linda declaração de amor”.

Barroso foi eleito para o cargo de presidente do STF em agosto, para um mandato de dois anos. O ministro Edson Fachin assume a vice-presidência da Casa.