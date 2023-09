Advogado que ofendeu Moraes e Barroso é expulso do Solidariedade

440

Hery já foi vereador em Votuporanga (SP) e é suplente de deputado estadual em São Paulo pelo Solidariedade (foto: (Youtube TV Justiça/Reprodução))

O advogado Hery Kattwinkel, que defendeu o segundo réu do julgamento dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal (STF), foi expulso do partido Solidariedade após disparar ofensas contra os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.

Durante a sustentação oral da defesa do cliente, Thiago de Assis Mathar, Hery criticou a condução de Moraes no julgamento e disse que o ministro “inverte o papel de julgador” e “passa de julgador a acusador”.

“É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio, quando se fala dos patriotas, que são aqueles que amam seu país”, declarou Hery na tribuna do STF. O advogado também usou uma informação falsa creditada a Barroso para defender o cliente e afirmou que o ministro teria dito que “eleição não se ganha, se toma”. O cliente de Hery foi condenado a 14 anos de prisão

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o Solidariedade, partido ao qual Hery — que é suplente de deputado estadual por São Paulo — é filiado, repudiou o comportamento do advogado e comunicou a “expulsão imediata” do homem.

“Aqui não tem espaço para ataques à democracia! Decidimos expulsar do nosso quadro de filiados o advogado Hery Kattwinkel, que proferiu graves ofensas aos ministros do STF durante julgamento realizado hoje, em Brasília”, diz a nota.

A sigla ainda diz que é “um partido com inabalável compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito e jamais admitirá que qualquer de seus filiados afaste-se desse princípio”.

“Quem se valer de qualquer espaço para difundir discursos de ódio para angariar apoio de movimentos que visam minar ou derrubar as instituições democráticas brasileiras, definitivamente, não encontrará espaço no Solidariedade”, conclui o partido.

Hery já foi vereador em Votuporanga (SP) e é suplente de deputado estadual em São Paulo pelo Solidariedade. Nas redes sociais, aparenta proximidade com o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos).

O Correio Braziliense entrou em contato com Hery, mas não obteve resposta até a última atualização dessa matéria. O espaço permanece aberto para eventual manifestação.

Ministros repreenderam advogado

Barroso desmentiu a fala. “Jamais disse essa frase, é mais uma fraude que se pratica online, eles precisam da mentira, se alimentam da mentira, e propagam a mentira”, alegou o magistrado. A frase foi dita, segundo Barroso, pelo senador Messias de Jesus, que relembrava dos resultados das eleições feitas com voto impresso e como eram manipuladas.

Moraes também repreendeu o advogado e disse ser “medíocre” que o defensor tenha proferido um “discurdo de ódio para postar depois nas redes sociais, talvez esteja querendo ser vereador nas eleições do ano que vem”.

“O réu aguarda que seu advogado venha aqui defender tecnicamente, mas o advogado não analisou nada, não analisou associação criminosa, dano, porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais”, disse.