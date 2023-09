Moraes confronta Mendonça sobre a atuação do Ministério da Justiça no 8/1

440









Moraes então interrompeu o colega, afirmando que houve omissão por parte da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), responsável pela proteção da praça dos Três Poderes, e lembrou que a Força Nacional não poderia ser acionada sem demanda do governo do DF.





“As investigações demonstram claramente o porquê dessa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM do DF estão presos, exatamente porque, desde o final das eleições, se comunicavam dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir", ressaltou Moraes.





Moraes disse que é um absurdo culpar o governo federal enquanto houve omissão do Distrito Federal (foto: STF/Reprodução) Moraes também considerou um “absurdo” o colega culpar o ministro da Justiça, Flávio Dino, e citou a omissão do então secretário de Segurança do DF, também ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. “E, agora, vossa excelência vem no plenário do STF , que foi destruído, dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo? Tenha dó", emendou.





Quando o relator citou o sucessor de André Mendonça na pasta da Justiça de Bolsonaro, o magistrado rebateu e disse que não era advogado de ninguém e que Moraes estaria colocando palavras em sua boca.

Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), divergiram sobre a atuação do Ministério da Justiça durante os ataques aos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Os magistrados bateram boca durante o julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira, o primeiro réu dos atos antidemocráticos.