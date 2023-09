Flávio Roscoe é o entrevistado deste sábado no 'EM Minas'

440

Ao jornalista Benny Cohen, Roscoe falou sobre o cenário da Indústria em Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) TV Alterosa neste sábado (30/9), às 19h30. O convidado da vez é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, que conversou com o jornalista Benny Cohen sobre a situação atual e os desafios do setor produtivo no estado. A terceira edição do programa “Em Minas” vai ao ar naneste sábado (30/9), às 19h30. O convidado da vez é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, que conversou com o jornalista Benny Cohen sobre a situação atual e os desafios do setor produtivo no estado.





LEIA MAIS 19:02 - 26/09/2023 Assembleia aprova, em 1º turno, proposta de Zema que aumenta ICMS em Minas

06:00 - 17/09/2023 Zema sobre Bolsonaro reeleito: 'Nós teríamos caminhado num sentido melhor'

20:10 - 23/09/2023 Fuad quer reabilitar prédios abandonados no Centro de BH



Em papo que vai ao ar neste sábado, Roscoe fala sobre investimentos no estado, da relação da indústria com o poder público e da recente discussão a respeito do aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em Minas. O programa que entrevista os principais nomes da economia e da política em Minas Gerais recebeu o prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) e o governador Romeu Zema (Novo) nas edições anteriores.Em papo que vai ao ar neste sábado, Roscoe fala sobre investimentos no estado, da relação da indústria com o poder público e da recente discussão a respeito do aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em Minas.





TV Alterosa, o jornal Estado de Minas, e o Portal Uai. Os episódios são dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no O “Em Minas” é uma parceria entre a, o jornal, e o. Os episódios são dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai ; basta digitar @PortalUai na barra de pesquisa do site. Quem perder o programa no sábado pode vê-lo, na íntegra, na internet.





Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com Flávio Roscoe na íntegra em texto no portal publica o conteúdo da entrevista com Flávio Roscoe na íntegra em texto no portal em.com.br e no jornal impresso do domingo (1/10).