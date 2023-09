Zema sobre Bolsonaro reeleito: 'Nós teríamos caminhado num sentido melhor'

440

Rival político de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Romeu Zema (Novo) fez novas críticas à gestão do presidente. Em entrevista da série "EM Minas", transmitida pela TV Alterosa no sábado (16/9) e publicada na íntegra pelo Estado de Minas neste domingo (17/9), o governador avaliou que a economia do país estaria em melhor situação se Jair Bolsonaro (PL) fosse reeleito no ano passado e classificou o governo petista como perdulário.





Zema, ao lado de Bolsonaro, em dia de homenagem ao ex-presidente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)

Ainda assim, Zema disse que receberia o presidente em Minas Gerais com o "maior prazer". O petista ainda não visitou o estado, mas é esperado no fim de setembro. O governador mineiro afirmou que tem uma relação republicana com o presidente, mas não se privou de evidenciar as diferenças existentes entre os dois em relação à gestão pública.





“Nossa relação sempre foi de respeito. O presidente ainda não teve a oportunidade de estar em Minas Gerais, se ele estiver em Minas e, logicamente se eu for convidado pelo cerimonial dele, com toda certeza farei isso (recebê-lo) com o maior prazer para mostrar que o governo federal é e sempre será bem recebido em Minas Gerais. Diferenças no modo de agir, todos nós temos. Até entre marido e mulher tem diferença, imagina entre pessoas que pouco se conhecem. Mas respeito o presidente pelo cargo dele, apesar de discordar muito dessa maneira de conduzir que não tem muita responsabilidade com gastos. Eu pessoalmente sou uma pessoa muito econômica, e acho que todo o governo tem que ser econômico. Porque, caso contrário, você estará mandando a conta para o povo pagar, e o povo já está farto de pagar imposto”, afirmou.





