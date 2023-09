Pacheco demonstra apoio a Gabriel Azevedo em meio a processo de cassação

440

Câmara de BH recebeu pedido de destituição de Gabriel Azevedo da presidência (foto: Bernardo Dias/CMBH)





Os dois se encontraram em um evento com empresários na Região Centro-Sul da capital, onde o senador debateu a reforma tributária. Na sequência, ambos foram para a sede da CMBH. Ao iniciar sua fala no encontro, Pacheco citou alguns parlamentares presentes e destacou a sua relação com Azevedo.

No começo da tarde, o vereador gravou um vídeo ao lado de Pacheco para retribuir os elogios. "É um amigo, um exemplo pra mim de boa politica que vem sendo feita a favor do Brasil", declarou Azevedo.

Azevedo é acusado pela deputada federal Nely Aquino (Podemos-MG), ex-presidente da Câmara, de quebra de decoro parlamentar e abuso de autoridade ao antecipar atribuição de culpa nas apurações da CPI da Lagoa da Pampulha, além de uma série de violações no mandato contra outros colegas vereadores.

O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), demonstrou apoio nesta sexta-feira (15/9), em Belo Horizonte, ao presidente da Câmara Municipal (CMBH), o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), que responde a um processo de cassação por quebra de decoro parlamentar e abuso de autoridade.