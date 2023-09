Duda sobre Gabriel Azevedo: 'Vi de perto o jogo sujo desse vereadorzinho'

440

Duda Salabert (PDT) chamou Gabriel Azevedo de "vereadorzinho" e disse que merece ter o mandato cassado (foto: Reprodução/Redes Sociais) A deputada federal Duda Salabert (PDT) afirmou que o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), merece ser cassado. Foi aberto nesta segunda-feira (4/9) processo de cassação do mandato do vereador.









Durante a sessão no plenário da Câmara, membros do legislativo municipal se revesaram no microfone reclamando serem tratados com agressividade, de forma humilhante e autoritária por Gabriel.





A votação do processo de cassação pedido pela ex-presidente da CMBH e atual deputada federal, Nely Aquino (Podemos), teve apoio de 26 vereadores, 14 abstenções e nenhum voto contrário.

Gabriel Azevedo fez acenos a Fuad Noman (PSD), após a votação na Câmara, tentando estabelecer diálogos com o prefeito de Belo Horizonte. Anteriormente, ele chegou a acusar Fuad de firmar acordo com o secretário da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP), para buscar sua cassação.