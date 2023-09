Mãe de Marcelo Aro, Professora Marli é relatora de processo contra Gabriel

AM

Professora Marli (PP), ao centro, é relatora do processo que irá investigar o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (sem partido) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A comissão responsável pelo processo de cassação do vereador Gabriel Azevedo (sem partido), aberto nessa segunda-feira (4/9), terá como relatora a vereadora Professora Marli (PP), que é mãe do secretário da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP). Completam a comissão a presidente Janaina Cardoso (União Brasil) e Iza Lourença (Psol).





Gabriel, que é presidente da Casa, alega que Marcelo Aro estaria pressionando outros representantes do Legislativo municipal para que eles votem pela cassação. Azevedo inclusive solicitou à Corregedoria-Geral de Minas Gerais que investigue Aro e aliados por ameaças a parlamentares e assessores.









Já o secretário da Casa Civil argumenta que "o problema do Gabriel é que ele perdeu a confiança de seus pares ao gravar colegas, ao apoiar um assessor seu que falsificou um documento e foi promovido, ele comete abuso de poder e é disso que ele precisa se defender", disse em nota.





O processo, protocolado pela ex-vereadora e atual deputada federal Nely Aquino (Podemos), recebeu o apoio de 26 vereadores – 14 se abstiveram e ninguém votou contra.





No plenário, diversos políticos se queixaram de terem sido "humilhados", do tom "agressivo" e do "autoritarismo" de Gabriel.

"Confio que as três vereadoras não vão seguir nenhum interesse que não seja da Câmara e da cidade", afirmou Gabriel, sobre a comissão que vai analisar o seu processo de cassação.