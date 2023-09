Gabriel Azevedo para prefeito Fuad: 'Faz muito tempo que não conversa'

Presidente da Câmara de BH Gabriel Azevedo (sem partido) quer sentar à mesa com o prefeito Fuad Noman (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido) declarou que quer se encontrar com o prefeito Fuad Noman (PSD) para estabelecer diálogo. A fala foi proferida após a sessão desta segunda-feira (4/9) que abriu o processo de cassação do mandato do vereador.