Saiba como votou cada vereador de BH no processo contra Gabriel Azevedo

Gabriel é acusado de quebra de decoro parlamentar e abuso de autoridade





A abertura do processo teve o apoio de 26 vereadores contra 14 abstenções e nenhum voto contrário. Foram cinco votos a mais do que o necessário para acolher a denúncia. Para cassar o mandato do vereador, que deve ser levado ao plenário em até 90 dias, ainda faltam dois votos.





Durante a sessão plenária, vereadores se revezaram ao microfone dando depoimentos contrários a Azevedo , acusado pelos colegas de ser "agressivo", "humilhar os colegas" e ser "autoritário". Também foram exibidos vídeos com entrevistas e pronunciamentos de Azevedo xingando e atacando colegas e autoridades.





A comissão processante formada pela vereadora Professora Marli (PP) , Janaina Cardoso (União) e Iza Lourença (Psol) foi escolhida por sorteio, logo após o encerramento da votação. Todas votaram a favor da abertura do processo contra Azevedo. Depois do sorteio, elas se reuniram e decidiram entre elas que Janaína será presidente e Professora Marli a relatora.

Saiba como votou cada vereador

Sim

Álvaro Damião (União) Bruno Miranda (PDT) Bruno Pedralva (PT) César Gordim (Pros) Cida Falabella (Psol) Cláudio do Mundo Novo (PSD) Dr. Celio Fróis (PV) Flávio Borja (PP) Helinho da Farmácia (PSD) Iza Lourença (Psol) Janaina Cardoso (União) José Ferreira (PP) Juninho Los Hermanos (Avante) Maninho Félix (PSD) Marcos Crispim (Podemos) Marilda Portela (Cidadania) Miltinho CGE (PDT) Pedro Patrus (PT) Professora Marli (PP) Reinaldo Gomes (MDB) Roberto da Farmácia (Avante) Rubão (PP) Wagner Ferreira (PDT) Wanderley Porto (Patriota) Wesley Moreira (PP) Wilsinho da Tabu (PP)

Abstenção

Braulio Lara (Novo) Ciro Pereira (PTB) Cleiton Xavier (PMN) Fernanda Altoé (Novo) Fernando Luiz (PSD) Gabriel Azevedo (Sem partido) Gilson Guimarães (Rede) Henrique Braga (PSDB) Irlan Melo (Patriota) Jorge Santos (Republicanos) Loíde Gonçalves (Podemos) Marcela Trópia (Novo) Ramon Bibiano Casa Apoio (PSD) Sérgio Fernando Pinho Tavares (PL)

*O vereador Juliano Lopes (Agir) não pode votar pois presidiu a sessão

