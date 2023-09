Bolsonaro transformou vaquinha em rachadinha, diz Villa

O professor Marco Antônio Villa disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) transformou a vaquinha de doações que recebeu via pix de apoiadores em um esquema de "rachadinha". A fala do professor é em referência ao dinheiro arrecadado pelo ex-presidente, com o propósito de pagar as multas que recebeu durante a pandemia da COVID-19.

Bolsonaro recebeu doações via pix de apoiadores com o intuito de pagar as multas recebidas durante a pandemia

Em um vídeo publicado, nessa quinta-feira (28/9), em seu canal no YouTube , Villa disse que Bolsonaro gosta de "dinheiro fácil". "Ele não é um homem do trabalho, do esforço, da dedicação, do estudo, ele quer o dinheiro fácil". Villa também afirmou que Bolsonaro sabe que as acusações contra eles estão ficando cada vez mais grave e, por isso, ele tem que "aproveitar para pegar dinheiro".