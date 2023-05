Villa: 'O que falta para Bolsonaro ser preso?'

Mensagens de áudio que integram o inquérito da Polícia Federal (PF) contra o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foram obtidas pela CNN (foto: Marco Antonio Villa/YouTube/Reprodução) O comentarista da CNN Brasil Marco Marco Antonio publicou um vídeo em seu canal no YouTube no qual comenta a reportagem da emissora que revela áudio do coronel Elcio Franco em trama golpista. A reportagem teve acesso a mensagens de áudio que integram o inquérito da Polícia Federal (PF) contra o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. No título do vídeo, Villa então pergunta o que falta para o ex-chefe do Executivo nacional ser preso.





Logo, Ailton e seu grupo teriam pensado até em "suplantar a autoridade do então comandante Freire Gomes, usando o Batalhão de Operações Especiais do Exército".

Ao comentar os pontos principais da notícia, Villa disse que “isso é um assunto nas altas esferas em Brasília”. “Golpe de estado. Algo que nunca ocorreu após o processo de redemocratização e a partir da promulgação da Constituição de 1988. Quando eu dizia que ele era golpista, alguns achavam que era exagero. (...). As articulações não chegaram ao ponto final. Ainda bem!”, inicia.