Carlos rebate fala de Zema sobre Bolsonaro: 'Tentando ganhar simpatia'

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho de Jair Bolsonaro (PL), se incomodou com as declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre as diferenças entre a gestão do ex-presidente e do governador mineiro. Nas redes sociais, Carlos publicou um longo texto, criticando o comportamento de Zema e alegando que ele não está sendo "honesto" com a população.





Na ocasião, Zema tentou se desvincular da imagem de Jair Bolsonaro, candidato que ele apoiou nas eleições de 2018 e 2022, afirmando que apoiou o ex-presidente muito mais por reprovar o PT do que por concordar com as propostas apresentadas por Bolsonaro.









Na publicação, Carlos chama Zema de um governador "insosso e malandro" e disse que a sua colocação é "ardilosa", igual a do ex-governador de São Paulo, João Doria. Recentemente, Doria pediu desculpas ao presidente Lula por provocar o petista em 2018, que disse, na época, que a prisão do Lula "lavava a alma dos bons brasileiros".





"Agora o insosso e malandro governador de MG traz consigo uma colocação ardilosa digna de João Doria, aquele que pede desculpas a Lula depois de sempre ter usado Bolsonaro. Novamente distorcem a realidade e são mais baixos do que jamais pensei que pudessem ser, usando o padrão de atacar de forma pueril a família de "aliado", como sempre fez a imprensa para atingir seus verdadeiros objetivos. Eles sabem que tal técnica funciona para muitos. Fico estarrecido, mas aliviado quando me deparo com determinado nível de colocação. A constatação existe e mais uma vez é exposta aos olhos de todos", disparou.

Família na política

Carlos ainda rebateu as falas do governador mineiro sobre divisão entre família e política, que afirmou não ter nenhum parente em cargo público e apontou que essa é "uma diferença (em relação a Jair Bolsonaro). Família para lá, negócios e carreiras para cá".





"Senhor Romeu, a diferença que temos não é a família eleita pela escolha popular, mas vai muito além, pois você pode participar da eleição de um amigo, de um colega de confiança no trabalho ou até mesmo de uma namorada, não sei se esse seria o seu caso, mas pouco importa, pois opção sexual não faz caráter ou competência de uma pessoa, sendo tudo extremamente natural.", disparou.

"O que muda apenas é ter ou não ter o sangue de um, ou de outro correndo em suas veias. Apenas um detalhe, muitas das vezes considerado mais ou menos importante para uns do que para outros. Atacar a família acontece bastante quando não parecem gostar muitos dos seus e acabam usando essa baixeza digna de um malandro com cara de pastel", completou.





"Não temos que unir a direita ou encontrar um líder diante de um cenário EXTREMAMENTE oportuno para uns, pois a direita sempre esteve unida, como sempre disse o Presidente Jair Bolsonaro; e um líder de verdade jamais é apontado, ele é forjado. Essa talvez seja a maior frustração daquele tipo de pessoa e isso os rasga visceralmente por dentro", finalizou.