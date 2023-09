Zema sobre ICMS: 'Espero sabedoria por parte dos deputados'

440

Governador defendeu o aumento do ICMS (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que "espera sabedoria" dos deputados estaduais que vão votar o Projeto de Lei (PL) 1295/2023, que fixa a cobrança do adicional de 2% no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos considerados supérfluos, passando de 25% para 27% a alíquota. Em entrevista coletiva, o governador mineiro disse que gostaria de "reduzir" o ICMS para satisfazer o povo mineiro, mas que não é possível.





O governador mineiro ainda pontuou que o aumento do ICMS é necessário para equilibrar as arrecadações dos municípios mineiros e do estado. "Tanto as prefeituras quanto o governo do estado estão tendo uma queda muito grande na arrecadação. O que nós estamos querendo é simplesmente voltarmos à situação anterior. Vale lembrar que nós não estamos propondo nenhum aumento sobre o que estava em vigor em 2022. Mas cabe à Assembleia Legislativa, que tem autonomia, que tem deputados que se debruçaram sobre os números, que têm pleitos de associações de entidades, analisar", declarou Zema à imprensa.

"Eu, como governador, digo que é necessário termos esses recursos para aplicarmos onde é importante", completou.