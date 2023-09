Silvio Almeida a Nikolas: 'Parece que o senhor não tem credibilidade'

Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e o deputado federal Nikolas Ferreira discutiram durante sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, realizada nessa terça-feira (26/9) (foto: Zeca Ribeiro e Bruno Spada/Câmara dos Deputados ) O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) discutiram sobre a gestão do ministro durante sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, realizada nessa terça-feira (26/9). Na ocasião, Nikolas acusava o ministro de não ser defensor da democracia. Silvio Almeida rebateu as falas de Nikolas e disse que discorda que o parlamentar mineiro é um "menino", como é chamado por outros parlamentares em referência ao comportamento do deputado.









"O senhor muitas vezes é chamado de menino, pejorativamente, quero dizer que discordo disso, porque, na verdade, a sua fala demonstra, o cargo também, que o senhor é um homem, e por um ser, um homem, deve ser tratado como tal, e responsabilizado. Chamar de menino apenas ajuda o senhor, nessa 'postura', que parece uma postura de garoto, mas, na verdade, é de um homem que sabe muito bem o que faz e que deve arcar com as responsabilidades", rebateu o ministro dos Direitos Humanos.

Silvio Almeida para Nikolas Ferreira:'Errado em tantos níveis'

Ao respondê-lo, Nikolas disse que o ministro estava tentando "descredibilizá-lo". "Me estranha muito uma pessoa que a cada dez palavras, onze é 'democracia', 'Estado de direito democrático', mas não consegue condenar o mal. Para mim, quem não condena o mal, é mal do mesmo jeito. Não adianta tentar me descredibilizar", disse Nikolas.





"Deputado, a minha intenção não é descredibilizar o senhor, porque me parece que o senhor não tem nenhuma credibilidade. Então eu não tenho nenhuma intenção", rebateu Silvio Almeida. O deputado mineiro respondeu em tom de deboche, falando que o ministro "lacrou" em sua fala.

Na sequência, Silvio Almeida ainda afirmou que Nikolas não era "objetivo nas suas perguntas" e disse que ele era desinformado. "O que falta totalmente no senhor é objetividade. O senhor vai elencando uma série de assuntos sem qualquer forma de relacionamento óbvio."