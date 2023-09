General Heleno sobre Lula: 'Continuo achando que bandido não sobe a rampa'

440

O general Augusto Heleno disse à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, que continua “achando que bandido não sobe a rampa”. A afirmação, feita nessa terça-feira (26/9), foi em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relembrou que, durante todo o período eleitoral, bolsonaristas usavam as palavras “bandido” e "ladrão” para se referir a Lula e, em dezembro de 2022, um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perguntou para o general se o bandido subiria a rampa, e o militar respondeu que não. “O que o senhor quis dizer com isso?”, questionou a relatora da CPMI

“Bom, eu, até hoje, continuo achando que bandido não sobe a rampa”, respondeu Heleno. Nesse momento, o general foi aplaudido por parlamentares bolsonaristas. “Isso é combustível para um golpista colocar uma bomba lá no Aeroporto de Brasília. Ou vai dizer que não é?”, rebateu o deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA).

General Heleno para Duda Salabert: 'Processo o senhor e coloco na cadeia'





“Dentro desse contexto em que diziam que Lula era bandido, o senhor respondeu publicamente que ele não subiria a rampa. Portanto, mais uma vez, um ministro de Estado não reconhecendo o processo eleitoral e incitando o ódio, a não ser que acabe valendo a sua palavra de hoje”, argumentou o deputado pastor Henrique Vieira (PSol-RJ).

Vieira ainda apontou uma contradição na fala do general. “Abro aspas para o senhor, desdizendo o senhor: ‘eu continuo achando que bandido não sobe a rampa’. Boa estratégia de defesa para não se comprometer. Mas, se isso for verdade, então, temos um fato político interessante: uma das maiores expressões da extrema direita bolsonarista golpista está dizendo textualmente que Lula não é um bandido, porque ele subiu a rampa”, pontuou o deputado.