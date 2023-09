General Heleno diz, em depoimento, que delação de Cid é 'fantasiosa'

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo de Jair Bolsonaro (PL), afirmou que as informações da delação do tenente-coronel Mauro Cid à Polícia Federal (PF) são fantasiosas. Em depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, nesta terça-feira (26/9), ele ainda disse que Cid não participava de reuniões com os comandantes das Forças Armadas