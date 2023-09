Prefeito Gleidson Azevedo, irmão de Cleitinho, quer ser investigado pelo MP

440

Gleidson Azevedo (Novo) (foto: Reprodução) Dois dias depois do vazamento de áudios mostrando uma suposta negociação entre o prefeito de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, Gleidson Azevedo (Novo), e um empresário do ramo da construção civil, o mandatário procurou o Ministério Público (MPMG) para colocar à disposição seus sigilos telefônico e bancário. O irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), como de praxe, fez um vídeo, nessa segunda-feira (25/9), e compartilhou nas redes sociais dizendo que "quem não deve não teme".

Quatro áudios circularam nas redes sociais desde o último fim de semana. Neles, o prefeito se dirige a um empresário investigado por pagamento de propina para alteração de zoneamentos. Nicácio Diegues Júnior foi um dos alvos da operação "Gola Alva" do Ministério Público (MPMG). As gravações vazadas integram o processo que tramita em sigilo.

“Nesse fim de semana, rodaram alguns áudios meus de uma forma covarde. Tinha áudio editado, fora de contexto, uma covardia o que estão querendo fazer comigo”, declarou o prefeito.

Nos áudios, Azevedo cita o também vereador investigado e afastado do cargo por suposto esquema de corrupção Rodrigo Kaboja (PSD). Diz "estar com ele" e que eles são “parceiros” do empresário. Pergunta se o empresário retirou as terras do terreno dele e que não teria fiscal “para encher saco” nem multa.

Na sequência, pergunta se o empresário teria protocolado “o negócio” para “começar lá amanhã”. Em outro áudio, ele diz estar “24 horas” à disposição de Nicácio e que é para ele falar o que ele precisa para “acelerar”.

Em um quarto áudio, o prefeito já fala em “agilizar” projetos para o empresário construir “600 andares”. Pergunta se já pode ir na rua para calçar e se os canteiros da Goiás vão dar certo.

“Não tem má conduta”

O prefeito alega também que, independentemente das edições, não há nenhum tipo de má conduta. “Má conduta, por exemplo, é você estar 24 horas para a população, como eu sempre faço, respondendo a população, empresário? Má conduta é pedir empresário para adotar um 'carçamento', um canteiro. Já foram quase '200 adote' um bem público, é porque aqui é honesto, trabalhador, trabalha pelo povo. Isso passa credibilidade para o empresário. Por isso que eles adotam, para dar qualidade de vida para o divinopolitano”, afirmou no vídeo.

Ele ainda relembra que a denúncia que resultou na operação "Gola Alva" partiu dele. “Não sou eu que estou sendo investigado, não. Fui eu quem fiz a denúncia. Eu quem denunciei. Estão tentando distorcer os fatos”, enfatizou. O prefeito gravou Kaboja e também um empresário sem que eles soubessem falando do suposto pagamento de propina.

Projeto aprovado e bem adotado

Em maio de 2021, os vereadores aprovaram o projeto CM 048/21 ampliando a altura máxima das edificações, passando de seis para oito andares, nas áreas classificadas como zona comercial 2. Ele foi apresentado por Kaboja e pelo vereador Eduardo Print Jr. (PSDB) – afastado da presidência da Câmara também na operação "Gola Alva".

Contudo, o prefeito vetou o projeto alegando inconstitucionalidade. Os parlamentares derrubaram o veto e a norma, automaticamente, foi promulgada pelo presidente, na época Print Jr.

Com o passar do tempo, Azevedo parou de vetar as matérias de alteração de zoneamento, deixando o prazo legal esgotar. Desta forma, automaticamente, cabia ao presidente da Câmara promulgar a lei. O prefeito alegou que, mesmo vetando, o veto era derrubado pelos parlamentares.

Entre a aprovação da alteração da altura máxima das edificações e a promulgação, Kaboja anunciou a reforma do canteiro da rotatória da Rua Goiás, de acesso ao Bairro São Roque. Ela foi adotada pelo Auto Posto Zap, que tem entre os sócios Nicácio. O anúncio foi feito em pronunciamento no dia 11 de maio de 2021 e as obras concluídas em setembro do mesmo ano.

*Amanda Quintiliano especial para o EM