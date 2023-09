Cleitinho chama bolsonarista condenado de 'covarde' durante CPMI

O blogueiro, preso no dia 14 no Paraguai, estava foragido após ser condenado por planejar explodir uma bomba no Aeroporto de Brasília, em dezembro de 2022. Ele trabalhou como assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).