Eduardo responde Zema: 'Fomos eleitos graças a Jair Bolsonaro'

"Vamos unir a direita", "Família para lá, negócios para cá".



A propósito eu e meus irmãos fomos eleitos (e bem eleitos graças ao Jair Bolsonaro). pic.twitter.com/Ks4u1fz7zG %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) September 26, 2023

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se incomodou com as recentes falas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre divisão entre família e política. O 02 postou em suas redes sociais que ele e seus irmãos (Flávio e Carlos Bolsonaro) foram eleitos devido ao apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).