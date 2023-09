Alexandre Silveira e Fuad andam de ônibus e reforçam a relação BH-Brasília

440

“Semana que vem eu estou indo a Brasília novamente. Já (está) agendado com o ministro dos Transportes (Renan Filho) para que possamos resolver definitivamente os recursos para o Anel Rodoviário; com o ministro das Cidades (Jader Barbalho Filho) para viabilizar a questão dos imóveis do Minha Casa, Minha Vida. Isso é para mostrar a importância que Belo Horizonte tem no contexto do governo federal”, ressaltou Fuad.





Silveira ressaltou, além de BH, Minas Gerais como um todo, e lembrou dos investimentos que estão sendo feitos. O ministro, que gosta de ressaltar o termo “Minas” de sua pasta, lembrou que esta foi a quinta vez que veio ao Estado e que mais de uma dezena de autoridades já pisaram em terras mineiras desde que assumiram seus postos no primeiro escalão do governo Lula (PT).





“Todos eles querendo melhorar a qualidade de vida do povo Mineiro. Esse é o nosso compromisso, sem coloração partidária, de forma extremamente republicana e democrática. Dispensa dizer que as portas do gabinete de Minas e Energia, não só nos temas de nossa responsabilidade, mas também sendo responsável por fazer interlocução junto ao Presidente da República, estão sempre escancaradas a Minas Gerais”, disse Silveira.





O ministro também ganhou afagos do prefeito, que lembrou da atuação de Silveira enquanto senador, quando relatou o projeto da Lei Paulo Gustavo. A medida vai render aos cofres belo-horizontinos cerca de R$ 20 milhões para a Cultura. Silveira também ajudou na liberação de US$ 100 milhões para as obras do BRT da avenida Amazonas.









"Nós temos alegria de ter um prefeito pronto, sério, determinado, trabalhador, comprometido, que tem espírito público e que se dispôs a contribuir para que Belo Horizonte seja ainda mais progressista. Só é possível que o governo Lula esteja ajudando nas mais diversas áreas quando se tem prefeitos com seu perfil, com seu dinamismo e sua liderança", elogiou Silveira. O ministro, que é filiado ao PSD, retribuiu o "carinho" em um movimento que dá força a Fuad dentro do partido para disputar a prefeitura de BH nas eleições municipais de 2024 , mesmo o mandatário belo-horizonte não confirmando a candidatura, em especial no momento em que alas do partido o pressionam.

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na tarde desta sexta-feira (29/9), para apresentar o Plano de Mobilidade Limpa, que pretende renovar em 40% a frota de ônibus com veículos elétricos e movidos a biocombustível.