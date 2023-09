Fuad quer apoio do governo Lula para renovar frota de ônibus em BH

440

Prefeito de BH quer o apoio do Governo Federal e do Congresso Nacional para renovar a frota de ônibus da capital mineira (foto: Ramon Lisboa / EM / D.A Press) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), quer o apoio do Governo Federal e do Congresso Nacional para renovar a frota de ônibus da capital mineira. Nesta sexta-feria (29/9), ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), ele anunciou o Plano Local de Mobilidade Limpa, que pretende trocar 40% dos veículos de combustão para modelos elétricos.

Para efetivar o plano, será necessário alterar algumas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), permitindo que recursos destinados à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) sejam usados na aquisição dos ônibus elétricos. Isso porque os veículos seriam mais caros que os tradicionais a diesel, já que o custo é estimado em R$ 2,5 milhões de reais.









Segundo a prefeitura, os novos veículos são capazes de alcançar uma velocidade máxima de 70 a 80 km/h, podendo percorrer 230 quilômetros. Ainda informam que os veículos não emitem poluentes locais, como óxido de nitrogênio (NOx), além de reduzirem os ruídos em até 10 decibéis em comparação com os ônibus a diesel.





A prefeitura também pretende incorporar nesses 40% de frota renovada, ônibus movidos a gás biometano - um veículo que não emite dióxido de carbono, reduzindo em 90% a emissão de gases poluentes, em comparação com o diesel. Tais veículos possuem uma autonomia de 350 quilômetros por carga total de gás.





O plano faz parte de uma série de medidas que incluem a expansão do Move para a Avenida Amazonas, que conta com recursos na casa de USD 80 milhoes. Todo esse movimento faz parte do programa Centro de Todo Mundo, que pretende revitalizar o coração da capital mineira.