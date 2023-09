Suspeitos de ameaçar parlamentares mineiras são alvo de força tarefa

Entre os alvos da operação está um homem apontado como o responsável por ameaçar as deputadas estaduais Bella Gonçalves (PSol) e Beatriz Cerqueira (PT) e a vereadora Lohanna França (PV) (foto: MPMG / Divulgação)

A força tarefa do Ministério Público de Minas Gerais e das policiais Civil e Militar cumpriram mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos envolvidos nos ataques a parlamentares mineiras. A operação aconteceu nesta quinta-feira (28/9), em Pirapora, no Norte de Minas Gerais. Entre os alvos da operação está um homem apontado como o responsável por ameaçar as deputadas estaduais Bella Gonçalves (PSol), Beatriz Cerqueira (PT) e Lohanna França (PV).