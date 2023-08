'Vivo sob violência psicológica': deputadas e vereadoras denunciam ameaças

440

“Vivo hoje sob violência psicológica”, afirma a vereadora de Belo Horizonte Iza Lourença (PSOL), de 29 anos. Negra, bissexual e mãe de uma menina de 3 anos, Iza e a filha foram alvo de mensagens apócrifas com ameças de assassinato e violência sexual, em uma série de ataques contra parlamentares progressistas, que começaram há duas semanas.









Além de Iza, também foram vítimas em Minas Gerais de ameaças com conteúdo semelhantes a vereadora da capital Cida Falabella (PSOL) e as deputadas estaduais Bella Gonçalves (PSOL) e Lohanna França (PV).



Nesse mesmo período, outras parlamentares brasileiras também receberam ameaças de assassinato e violência sexual: a vereadora carioca Mônica Benício (PSOL-RJ), viúva de Marielle Franco (PSOL-RJ), a deputada estadual Rosa Amorim (PT-PE) e a federal Daiana Santos (PCdoB-RS).

“Ler um e-mail com uma violência tão brutal descrita em detalhes é indignante. Pensar que alguém sentou em um computador, imaginou e redigiu uma violência sexual e assassinato contra uma criança de três anos deu medo”, afirma Iza, que está, ela e a filha, sob escolta da Guarda Municipal.



A vereadora conta que ao longo deste seu primeiro mandato, a vereadora recebeu inúmeras ofensas e ameaças de cassação, mas nunca ameaças de morte e estupro. Inicialmente ela recebeu um e-mail com ameaças dirigidas a ela. Poucos dias depois, chegou uma nova mensagem, desta vez com graves ameaças à sua filha.

“Se é difícil pra minha cabeça lidar com uma escolta 24 horas, você imagina como é para uma criança que precisa se sentir segura. Imagina ter que andar sob o alerta de que a qualquer momento qualquer coisa pode acontecer com ela”, conta a vereadora, que afirma que sua luta agora, juntamente com outras parlamentares, é garantir a apuração, descobrir e punir os responsáveis.

"Tanto a polícia quanto os promotores do caso terão nosso total apoio e acompanhamento. Isso é um ataque à democracia" Emmanuel Levenhagen, promotor de Justiça e coordenador-geral do Observatório de Direitos da Democracia do MPMG





Além da Polícia Civil, que investiga as ameaças por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTFobia e Intolerâncias Correlatas (Decrin), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) também atua no caso. O promotor de Justiça e coordenador geral do Observatório de Direitos da Democracia do MPMG, Emmanuel Levenhagen, disse que já recebeu as denúncias – ele aguarda apenas a da Lohanna – e que elas serão acompanhadas pela entidade com atenção.

Ele classificou as ameaças como repugnantes e disse que já requisitou à polícia cópias dos inquéritos. “Tanto a polícia quanto os promotores do caso terão nosso total apoio e acompanhamento”. Para ele, as ameaças são muito graves, ultrapassam os limites da crítica e tentam intimidar as parlamentares no exercício do mandato eletivo. “Isso é um ataque à democracia”.

Os ataques parecem ter a mesma origem, já que as primeiras mensagens recebidas tinham texto semelhante. Já nas ameaças seguintes, eles tinham cunho mais pessoal, revelando detalhes da rotina e ameaças às famílias e funcionários dos gabinetes de algumas delas. Neles, um homem ameaça as parlamentares de estupro “corretivo” para curá-las do “homossexualismo feminino”.





Em entrevista após as ameaças, a vereadora e viúva de Marielle Franco disse considerar muito violento e simbólico que esses ataques tenham acontecido no mês da visibilidade lésbica. Segundo ela, a mensagem afirma que “ser lésbica era uma aberrarão é que existia uma correção para isso”. “E a correção era descrita no e-mail com requintes de crueldade, o que seria, na verdade, uma prática de estupro corretivo. Isso para nós, mulheres lésbicas, é uma realidade infelizmente muito comum”, disse Mônica Benício.



Para Ana Cláudia Santano, advogada e coordenadora-geral da Transparência Eleitoral, organização não governamental responsável pelo Observatório da Violência Política de Gênero, criado em 2020, os ataques têm por objetivo intimidar a participação da mulher na vida pública, principalmente aquelas que “têm em seu norte ideológico pautas mais progressistas”.





“As mulheres negras, LGBT e com postura ideológica mais progressistas são as mais atacadas”, afirma a coordenadora da organização que vai lançar daqui a cerca de 30 dias um relatório sobre a violência política sofrida pelas mulheres no pleito passado, que elegeu candidatos a cargos estaduais e federais. O perfil descrito por Ana é o mesmo das vítimas dessa escalada de ataques.





Segundo ela, essa violência é de longa data, mas somente a partir desta década começou a ser discutida e tratada às claras. Em sua avaliação, elas contribuem em muito para que o Brasil tenha baixa representatividade feminina nos cargos eletivos. “Os ataques homofóbicos feitos por deputados às parlamentares também estimulam ameaças como essa”.

A deputada estadual Macaé Evaristo (PT), líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde foram registrados duas ameaças, repudiou os ataques e disse que as ações são orquestradas pelo submundo da internet. “É uma tentativa vil de calar e amedrontar mulheres e militantes LGBT fundamentais na política. Os autores das ameaças precisam ser imediatamente identificados e punidos. As tentativas de silenciar as mulheres na política não vão nos deter”.

Em nota conjunta, o governo de Minas, por meio das Forças de Segurança, informou que “tem tomado todas as providências necessárias para garantir a segurança das parlamentares ameaçadas e identificar e punir os autores do crime.”



O texto reforça que a Polícia Civil “abriu inquérito para investigar as ameaças de violência sofridas por deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e vereadoras da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH)” e que “as primeiras providências policiais já foram adotadas, com o objetivo de preservar dados e garantir as informações necessárias para identificação dos responsáveis e responsabilização criminal dos envolvidos nos ataques contra pessoas e instituições democráticas.”





A nota ressalta que a PM fará a escolta das parlamentares de forma ostensiva e que o governador Romeu Zema “se solidariza com as vítimas e repudia quaisquer atos ou discursos de violência contra parlamentares”.

Além das parlamentares, uma organização não governamental de defesa de direitos da população LGBTQIA+, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG), também foi alvo de ameaças semelhantes nesse mesmo período.