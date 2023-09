Fuad sobre reeleição à PBH: 'Ainda tenho muita coisa para fazer na cidade'

440

Estado de Minas e o Portal UAI, Fuad deixou o futuro em aberto, mas afirma que vai tomar uma decisão sobre o pleito ainda em 2023, no mais tardar no início do próximo ano. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), não descartou uma candidatura à reeleição nas eleições municipais de 2024. Em entrevista ao programa “EM Minas”, transmitida pela TV Alterosa nesse sábado (23/9), em parceria com oe o, Fuad deixou o futuro em aberto, mas afirma que vai tomar uma decisão sobre o pleito ainda em 2023, no mais tardar no início do próximo ano.





Prefeito de Belo Horizonte afirmou que não descarta tentar a reeleição em 2024 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O caminho natural de quem ocupa o cargo é tentar a reeleição, mas a conjuntura política ainda incerta tem adiado a decisão do prefeito de BH. Enquanto em 2022 Fuad deu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o PT decidiu lançar o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) como pré-candidato à PBH, mesmo não descartando uma aliança para o cargo.





Ao mesmo tempo, Fuad ainda vê outros partidos aliados com nomes fortes para a disputa municipal e enfrenta pressões internas de alas do PSD, que reclamam do pouco espaço dado ao partido no primeiro escalão da prefeitura. Ele, no entanto, afirma que segue bem no partido e com uma ótima interlocução com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, um dos principais nomes da política nacional.





“Estou muito bem no PSD, não tenho nenhum problema. O presidente nacional, secretário geral, presidentes estaduais, municipais, todos me acolhem com muita cortesia. Tem um ou outro parlamentar que não gosta da gente, mas isso faz parte, e eles não fazem parte do comando do partido. Tive uma conversa muito boa com o presidente (Gilberto) Kassab há pouco tempo, e ele foi muito cortês comigo. Vivo conversando com o presidente Cássio (Soares) aqui, então não tenho motivo nenhum para sair, muito embora tenham convites de outros partidos para ir, mas prefiro continuar no PSD”, completa.





O programa “EM Minas” é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa às 19h30 de sábado. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.





Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portais do EM e do Uai.