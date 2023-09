Fuad avalia relação de Lula e Zema com Belo Horizonte

440

TV Alterosa nesse sábado (23/9), em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), avaliou o relacionamento da cidade com os chefes do Executivo Federal e Estadual. Segundo ele, BH cultiva uma relação harmônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o governador Romeu Zema (Novo). Em entrevista para o programa “EM Minas”, transmitido pelanesse sábado (23/9), em parceria com oe o, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), avaliou o relacionamento da cidade com os chefes do Executivo Federal e Estadual. Segundo ele, BH cultiva uma relação harmônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o governador Romeu Zema (Novo).





Prefeito afirma que relação com Zema é positiva e que é muito bem recebido pelo Governo Lula (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Fuad lembrou da visita do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), que, no dia 15, detalhou os planos para a área do Aeroporto Carlos Prates, a ser cedido para a prefeitura de BH. “Em relação a Belo Horizonte, acho que a gestão Lula tem sido muito favorável e eu não posso reclamar de nada ”, emenda.





Sobre Romeu Zema, que teve um encontro com Fuad na última sexta (22/9), para sancionar a lei da ocupação Izidora, oficializando o terreno ocupado como um bairro, Fuad também elogiou a relação “positiva”. “Ele, no princípio, tinha mais dificuldades com recursos, mas agora tem feito algumas liberações para Belo Horizonte”, disse.

Fuad não entrou em questões ideológicas, tendo em vista que Zema e Lula são considerados rivais e podem disputar as eleições em 2026. “Nós estamos em um momento de harmonia com os outros poderes, com o Estado e o Governo Federal. Questão política é questão política, nós temos que administrar a cidade, estado, país, em função das pessoas, em função da população”, completou.





O programa “EM Minas” é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa às 19h30 de sábado. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.





Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques no portal do EM e do Uai.