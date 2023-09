Bolsonarista foragida por vandalismo à sede da PF se entrega

440

Wenia Morais Silva prisão decretada por Alexandre de Moraes por ter feito parte do grupo que tentou invadir sede da Polícia Federal e incendiou carros (foto: AFP) A bolsonarista Wenia Morais Silva, foragida desde janeiro de 2023, por ter tentado invadir a sede da Polícia Federal, em Brasília, em 12 de dezembro do ano passado, após a prisão do cacique José Acácio Tserere Xavante, se entregou nesta sexta-feira (29/) à polícia paraguaia.









A bolsonarista estava foragida desde dezembro do ano passado, após ter o mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em 29 de dezembro. Para capturar os bolsonaristas envolvidos nos atos de vandalismo no centro de Brasília daquele dia, foi deflagrada a Operação Nero, da PF em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Apesar disso, Wenia não foi localizada.





Wenia é ex-assessora do deputado estadual Renato Zaca (PL-RJ). Ela trabalhava no gabinete do parlamentar até agosto do ano passado.





Refúgio de bolsonaristas





Quando Moraes decretou a prisão de envolvidos na tentativa de invasão à sede da PF, outros nomes eram da operação conjunta das duas polícias. Entre eles, o taxista Alan Diego dos Santos e o blogueiro Wellington Macedo, envolvidos na tentativa de explosão do Aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro do ano passado. Enquanto Alan se entregou em Comodoro, no Mato Grosso, o blogueiro foi preso no extremo leste do Paraguai, em 14 de setembro.





Junto com ele, a polícia paraguaia e a Interpol prenderam outros dois bolsonaristas: a empresária paulista Rieny Munhoz Marcula Teixeira e o radialista Maxcione Pitangui de Abreu. Segundo as autoridades do país vizinho, Wellington foi detido nas proximidades da governadoria do Alto Paraná. Resistiu à prisão, mas foi entregue à delegacia com manchas de sangue e sujo de lama.