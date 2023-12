A bancada da esquerda da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), composta pelas siglas do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Verde (PV), defendeu a recomposição da Mesa Diretora da Casa Legislativa como a solução para os impasses que têm ocorrido nos últimos meses na CMBH. Para o bloco político, a ‘crise política’ tem prejudicado a cidade e atrapalhando a votação de projetos importantes para a população.

O posicionamento dos políticos é referente ao pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (sem partido). Acontece que o pedido está por trás de uma disputa interna pela presidência da Câmara de Vereadores entre o grupo que defende Gabriel Azevedo e o grupo chamado de “Família Aro”, ligado ao atual secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro.

“Nós, bancada do PSOL, PT e PV, entendemos que a continuação de Gabriel Azevedo na presidência caminha no sentido contrário da atuação harmoniosa dos poderes. No entanto, a sua simples substituição pelo atual vice-presidente, Juliano Lopes, não representaria a pacificação democrática necessária para desobstruir a Câmara Municipal”, diz o texto, assinado pelos vereadores Bruno Pedralva (PT), Célio Frois (PV), Cida Falabella (PSOL) , Iza Lourença (PSOL) e Pedro Patrus (PT).

Os parlamentares defendem uma “recomposição de forças”, sendo assim, a renúncia de todos os membros da mesa diretora, atualmente composta por Gabriel Azevedo, presidente, Juliano Lopes (Agir), 1º vice-presidente, Wesley Moreira, 2º vice-presidente, Marcela Trópia (Novo), secretária-geral, Ciro Pereira (PTB), 1º secretário, Flávia Borja (PP), 2ª secretária.

“Defendemos a renúncia coletiva e simultânea de todos os membros da mesa diretora e a composição com novos membros, respeitando todas as atuais forças políticas do poder legislativo municipal”, pontuaram.

Leia também: BH: Câmara adia sessão que pode abrir novo processo de cassação contra Gabriel



“Em consequência dos conflitos políticos em curso na CMBH, projetos de lei importantes para a cidade deixaram de ser aprovados, como o Projeto de Lei que criava uma Política Municipal de Enfrentamento das Mudanças Climáticas e de Melhoria da Qualidade do Ar em Belo Horizonte, reprovado na semana da onda de calor mais intensa da história da cidade”, enfatizaram. “De igual modo, a falta de acordo entre os grupos inviabilizou a aprovação de operações de crédito que representariam mais de 850 milhões de reais para a urbanização da região do Isidora, uma das regiões de maior vulnerabilidade social da cidade. Por isso, é fundamental uma alternativa que restabeleça a democracia na Câmara Municipal com a recomposição de toda a mesa diretora da CMBH”, finaliza o texto.

Contra a cassação de Gabriel

Ontem (1º/12), a bancada da esquerda da CMBH também fecharam questão para não votar pela cassação do presidente da Casa, Gabriel Azevedo. Após a sessão desta sexta-feira (1/12) ser adiada por falta de quórum, os parlamentares afirmaram que a cassação de Gabriel não é a melhor solução.

A denúncia de Nely Aquino (Podemos), ex-aliado do presidente da Casa, acusa Gabriel de quebra de decoro parlamentar e abuso de autoridade, por falas contra colegas vereadores, interferência em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e a gravação ilegal do vereador Marcos Crispim (Podemos). Gabriel nega a ilegalidade dos atos e pontua que já pediu desculpas pelas falas duras contra outros parlamentares.



O parecer tem até o dia 4 de dezembro, próxima segunda-feira, para ser apreciado em plenário, conforme as regras do regimento interno, que determinam 90 dias de tramitação da denúncia. Para que Gabriel seja cassado são necessários 28 votos.