Grupo afirma que mesmo com a cassação de Gabriel, disputa pela presidência da Câmara iria seguir

Os vereadores do bloco de esquerda da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) fecharam questão para não votar pela cassação do presidente da Casa, Gabriel Azevedo (Sem partido). Após a sessão desta sexta-feira (1/12) ser adiada por falta de quórum, os parlamentares afirmaram que realizarão reuniões durante o final de semana com o intuito de encontrar uma solução que não seja a cassação de Gabriel.

“Às vésperas do processo de votação a bancada de esquerda na Câmara Municipal se reuniu e fechou questão de se posicionar para que esse processo não continue caminhando dessa forma. Nossa avaliação é que quem perde é o povo de Belo Horizonte”, disse o vereador Bruno Pedralva (PT).

Atualmente a bancada possui cinco vereadores, sendo que eles estiveram entre os 26 que votaram para abrir o processo de cassação contra Gabriel a partir de denúncia da ex-vereadora e deputada federal Nely Aquino (Podemos). Além de Pedralva, fazem parte do bloco Pedro Patrus (PT), Iza Lourença (Psol), Cida Falabella (Psol) e Dr. Celio Fróis (PV).

A denúncia de Nely acusa Gabriel de quebra de decoro parlamentar e abuso de autoridade, por falas contra colegas vereadores, interferência em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e a gravação ilegal do vereador Marcos Crispim (Podemos). Gabriel nega a ilegalidade dos atos e pontua que já pediu desculpas pelas falas duras contra outros parlamentares.

No entanto, o pedido de cassação está por trás da disputa interna pela presidência da Câmara de Vereadores entre o grupo que defende Gabriel Azevedo e o grupo chamado de “Família Aro”, ligado ao atual secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro. A avaliação do bloco de esquerda é que o embate tem prejudicado a cidade e atrapalhando a votação de projetos importantes para a população.

“Nós já tivemos, por exemplo, a derrubada do projeto que colocava BH dentro do esforço global para conter mudanças climáticas. Tivemos a não votação de um projeto de empréstimo de R$ 850 milhões para obras na região do Izidoria, de maior vulnerabilidade social da nossa cidade. Então a gente se posicionou e colocamos para o presidente da Câmara, para a base do prefeito e para o grupo de Marcelo Aro, a necessidade de encontrar uma saída que não passe por esse embate”, ressaltou Pedralva.

O petista ainda afirma que independente da conclusão do processo - a cassação de Gabriel ou não -, todos saem perdendo, pois uma oposição “ferrenha” continuaria a disputa. O processo referente à denúncia de Nely recebeu parecer favorável para a cassação do presidente da Câmara, em relatório escrito pela vereadora professora Marli (PP), mãe de Marcelo Aro, e membro da comissão processante.

O parecer tem até o dia 4 de dezembro, na próxima segunda-feira, para ser apreciado em plenário, conforme as regras do regimento interno que determinam 90 dias de tramitação da denúncia. Para que Gabriel seja cassado são necessários 28 votos, mas o presidente da Câmara é categórico ao afirmar que não há votos para retirá-lo do mandato.



"A farsa chegou ao fim. Hoje é 87° dia, sábado 88º, domingo 89º e na segunda será o 90° dia do processo e nós começamos e terminamos do mesmo jeito: com um grupo de vereadores falando que não ia votar e outro grupo insistindo (para votar). Agora, a Câmara Municipal e a prefeitura de Belo Horizonte não podem ficar a reboque de quem quer liderar uma família. A Câmara Municipal é para servir um político, não é para servir uma pessoa. É para servir a cidade de Belo Horizonte ", disse.