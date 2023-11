O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) anunciou nesta terça-feira (21/11) a deputada estadual Bella Gonçalves como pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nas próximas eleições. Com isso, ela deixa o cargo de presidente do partido na capital mineira, e, no lugar dela, assume Jozeli Rosa, chefe de Gabinete do mandato de Bella.



“Já está na hora de eleger nossa primeira prefeita mulher na capital do segundo estado com mais casos de feminicídio registrados no país. Conheço Belo Horizonte e sei que nossa cidade pode ser muito mais. Sei que Belo Horizonte pode voltar a ter brilho, segurança para as mulheres, transporte público de qualidade, ações voltadas para a preservação do meio ambiente e políticas públicas para os trabalhadores informais”, declarou a parlamentar por meio da assessoria do partido.

Bella Gonçalves é deputada estadual e tem se destacado como uma das principais lideranças de esquerda do parlamento mineiro, fazendo oposição ao governo de Romeu Zema (Novo) e alinhada com as pautas de defesa da Serra do Curral. Ela foi vereadora da capital entre 2018 e 2022.

Já Jozeli Rosa, que assumirá a presidência municipal do PSOL é formada em direito e foi criada na comunidade Pedreira Prado Lopes. Como mulher lésbica, atua em causas relacionadas à comunidade LGBTQIAPN+, além dos direitos humanos de crianças e adolescentes e na Rede de Mulheres Negras e Povos de Terreiros.



Jozeli, segundo o PSOL, é a segunda mulher negra eleita para cargos do partido recentemente, já que, em setembro deste ano, Thais Console assumiu a presidência do diretório estadual do partido. Console é advogada, militante, referência na atuação pela dignidade de trabalhadores informais e sem direitos. Ela destacou, também via assessoria, que a prioridade do partido é “enfrentar as políticas do governo Romeu Zema e ampliar o número de vereadores nas cidades do estado”.