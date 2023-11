Promessa há mais de uma década para a população, o Hospital Regional de Sete Lagoas, na Região Central do estado, terá as obras retomadas no primeiro semestre de 2024, segundo informado pelo governo de Minas em comunicado nesta terça-feira (21/11). A expectativa é que a unidade de saúde, em terreno de 40.000 m², com 226 leitos e capacidade para realizar cerca de 700 cirurgias por mês, fique pronta em 2026, podendo atender aproximadamente 600 mil habitantes de 35 municípios do território da regional de saúde do município. Os leitos serão 100% financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



A conclusão está sendo viabilizada por meio dos recursos de termo de medidas de reparação assinado com a Vale. Nesse sentido, o governo mineiro celebrou, em 2021, um acordo na Justiça com a mineradora para reparação integral relativa ao rompimento das barragens em Brumadinho. A conclusão do Hospital Regional foi uma das obras escolhidas. O investimento será R$ 101,6 milhões para a adequação do projeto às normas hospitalares atuais e término da construção.

Iniciada em 6 de junho de 2011, a construção foi interrompida em 14 de maio 2015 em razão da ausência de recursos provenientes do convênio celebrado com o governo de Minas, lembra a Prefeitura de Sete Lagoas ao anunciar, também em comunicado, a volta da construção do hospital. Quando interrompida, a unidade hospitalar estava com aproximadamente 55% de execução e um custo estimado até então em R$ 51,4 milhões.



“A ordem de serviço foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais no dia 30 de março (deste ano) e desde então foram realizados vários estudos estruturais e arquitetônicos para readequação do projeto”, pontua o Executivo municipal.



Em 21 de maio de 2021, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou o plano de retomada da construção do Hospital Regional. Antes disso, em fevereiro do mesmo ano, o governo de Minas havia fechado o acordo com a Vale em R$ 37 bilhões.



À época, o governo alegou que o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) faria uma avaliação para definir o valor que seria repassado à unidade de Sete Lagoas após um diagnóstico das obras realizadas até então. Por fim, o processo licitatório foi homologado em 23 de dezembro do ano seguinte, e o Consórcio Guimarães HRSL assumiu o contrato.