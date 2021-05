Obras do Hospital Regional de Sete Lagoas serão retomadas depois de 6 anos

Construção do Hospital Regional de Sete Lagoas começou em 2011, mas foi paralisada em 2015 (foto: Sérgio Fraga/Esp. EM)

Para definição do valor que será repassado à unidade de Sete Lagoas, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) está fazendo o diagnóstico das obras já realizadas no hospital.



Esse processo fornecerá informações e permitirá o início do processo licitatório para contratação da empresa que retomará as obras. O diagnóstico deve ser concluído em 90 dias.

No total, os valores previstos no Termo de Reparação para conclusão das obras dos hospitais regionais do estado são de R$ 1 bilhão.



Atualmente, o projeto de lei que trata do uso desses recursos é analisado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.