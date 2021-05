Somente respire: vídeo de paciente sendo avisada que será extubada viraliza

Fisioterapeuta e técnicas de enfermagem se emocionaram ao falar para a paciente que o tubo seria retirado (foto: Thayná Magalhães/Reprodução )

Um vídeo gravado no Hospital Maternidade São Lucas, em Extrema, no Sul de Minas, no momento em que uma paciente é avisada da extubação do tratamento contra a COVID-19 tem emocionado milhares de pessoas.



A gravação foi feita pela equipe deem 17 de maio e viralizou depois de postado nas redes sociais (veja abaixo).

As profissionais ficam em frente ao leito de UTI onde a paciente estava intubada há 17 dias. Em folhas de papel, elas escreveram a mensagem para dona Prudência, de 67 anos, que já estava acordada após a retirada dos sedativos.





"Dona Prudência, agora são 11h do dia 17 de maio de 2021. A senhora está internada no Hospital São Lucas, de Extrema. Na vida, temos lutas e a luta pela vida é a maior delas. Parabéns, você está vencendo essa luta. A senhora está 17 dias entubada e hoje vamos tirar o tubo da sua garganta. Confie em nós, somente respire!".

O vídeo foi postado pela fisioterapeuta Thayná Magalhães, que é quem segura os cartazes com o aviso que vão retirar o tubo. A fisioterapeuta disse que são histórias assim que os fazem ter força para lutar pelos pacientes.

“'Na vida temos lutas e a luta pela vida é a MAIOR delas!'... Histórias como essa nos fazem ter forças para lutar, ainda mais, pelos nossos pacientes. E por trás de tudo isso, há uma equipe multi sensacional que me orgulho em fazer parte! Obrigada Deus por nos dar esse dom de cuidar do próximo com amor! Minha esperança é um mundo com pessoas vacinadas e sem pandemia! Somente RESPIRE,” escreveu na postagem.

Thayná também conversou com nossa reportagem. Por telefone, ela contou que todos ali ficaram muito emocionados no momento da extubação da paciente.



“A gente se emocionou bastante. Ficamos muito felizes em ver a evolução e ter um paciente recuperado. É um misto de emoções. Diante de um caos que estamos passando, isso mostra que é possível ainda ter esperança. E salvar vidas é muito gratificante”, disse a fisioterapeuta.

A paciente internada no Hospital Maternidade São Lucas é da cidade de Itapeva, vizinha a Extrema.





