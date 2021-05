TJMG decide que prefeitura de Uberlândia pode voltar com toque de recolher

Voo com 106 brasileiros deportados dos EUA chega em BH nesta sexta (21/5)

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).