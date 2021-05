Fósseis de dinossauros são encontrados em empresa de mineração

Os fósseis foram localizados em bloco de arenito que pesa cerca de 700 quilos (foto: Paulo César Silva Macedo/Divulgação ) Um bloco de arenito calcífero contendo fósseis de dinossauros datados entre 70 e 66 milhões de anos foram encontrados em área de uma empresa de mineração localizada a cerca de 50 km de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O material, que pesa cerca de 700 quilos, foi encaminhado ao Museu dos Dinossauros de Peirópolis, distrito rural de Uberaba.

“Neste ato a comunidade de Peirópolis, como sempre, foi parceira, após conseguir uma pá carregadeira para a retirada do fóssil da caminhonete e colocá-lo no laboratório de preparação de fósseis do CCCP. Sem essa ajuda da comunidade, do Marcelo Nicolau, não teríamos conseguido trasladar o grande bloco rochoso até o laboratório”, agradeceu a diretora do CCCP, Stela Morais.

“Caso apresente relevância científica, torna-se objeto de pesquisa e publicação pela equipe do CCCP”, complementou Stela.

Fêmur do dinossauro carnívoro Abelissauro deve estar entre os fósseis (foto: Reconstrução de Abelissauro %u2013 Paleoartista Rodolfo Nogueira)

Segundo o técnico Paulo Macedo, a expectativa é que o maior dos fósseis seja de um fragmento de fêmur de um dinossauro carnívoro de grande porte atribuído à família dos Abelissauros.

“O abelissauro possuía um crânio grande e leve que poderia ultrapassar 80 centímetros de comprimento, possibilitando mover a cabeça com facilidade, isso aliado às pernas musculosas, que o transformavam em um terrível predador”, explicou Macedo.