A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chega a Belo Horizonte nesta quarta-feira (22/11). A recepção será às 20h30, no saguão do Aeroporto de Confins, e seguida de uma carreata até a Capela do Colégio Arnaldo, onde será celebrada uma missa, às 22h.

Até domingo (26/11), serão celebradas missas em diversas paróquias e estão previstas visitas, momento devocional, terço, procissão luminosa, vigília e ofício cantado. Toda a programação é organizada pelo Padre Antônio Monteiro, da Capela do Colégio Arnaldo, e pelo Frei Alan Fábio, da Igreja Nossa Senhora do Carmo.



O objetivo da visita, segundo o Padre Monteiro, é reverberar, em Minas, a mobilização de fé que o Círio de Nazaré proporciona em Belém. “A visita nos permitirá ser conduzidos pela intercessão de Maria, como Mãe, Senhora e Rainha. Ela vem ao encontro de seus filhos para socorrê-los e ajudá-los a seguir na caminhada de fé”, afirma.



A imagem peregrina é a mesma utilizada, desde 1969, no Círio de Nazaré, tradicional festividade católica realizada em Belém há 231 anos. Em Minas, a figura da santa passa por diversas paróquias da capital, além de Mariana e Ouro Preto.



A imagem peregrina substitui a original, que está guardada na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Belém. A substituta foi feita na cidade de Ortisei, no norte da Itália, no fim dos anos 1960, pelo escultor Vincenzo Giacomo Mussner, a pedido do então pároco de Nazaré e também italiano, padre Alfredo Brambilla.



Desde o Círio de 2023, a imagem peregrina já visitou as cidades de Moju, Acará, Breves e Castanhal, todas no Pará, e também esteve em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos.



Roteiro da visita



As 12 paróquias que receberão a imagem prepararam uma programação especial para acolher os fiéis, com missas, terços e vigílias, além de uma procissão luminosa no dia 25 de novembro.



22/11

20h30 - Recepção no saguão do Aeroporto de Confins e carreata até a Capela do Colégio Arnaldo (Rua Ceará esquina com Avenida Carandaí – Funcionários, BH/MG)

22h - Missa e vigília: Capela do Colégio Arnaldo



23/11

6h - Missa: Capela do Colégio Arnaldo

10h30 - Chegada a Mariana/MG

15h - Missa: Catedral da Sé (Rua Direita, 8 – Mariana/MG)

19h - Missa: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeira do Campo (Rua Praça Filipe dos Santos, s/nº – Centro, Cachoeira do Campo/Ouro Preto/MG)



24/11

6h30 - Missa: Capela do Colégio Arnaldo

8h - Missa e momento mariano: alunos e funcionários do Colégio Arnaldo

11h - Visita: Canção Nova (Rua Boaventura, 1836, Loja 7 – Jaraguá, BH/MG)

12h - Terço: Paróquia Nossa Senhora da Graças (Rua Jequiriçá, 54 – Concórdia, BH/MG)

13h30 - Missa: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Rua Carmésia, 540 – Santa Inês, BH/MG)

15h - Missa: Paróquia Santa Teresa (Praça Duque de Caxias, 200 – Santa Tereza, BH/MG)

17h - Momento devocional, terço e missa: Basílica Nossa Senhora de Lourdes (Rua da Bahia, 1596 – Lourdes, BH/MG)

20h - Visita: Comunidade Gospa Mira (Rua Matias Aíres, 96 – Santa Maria, BH/MG)



25/11

10h - Missa: Paróquia São Mateus (Rua Joaquim Linhares, 47 – Anchieta, BH/MG)

12h - Missa: Paróquia São João Evangelista (Rua do Ouro, 1050 – Serra, BH/MG)

16h30 - Concentração e procissão luminosa, saindo da Capela do Colégio Arnaldo, em direção à Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Rua Grão Mogol, 502 – Carmo/Sion, BH/MG)

19h - Missa e vigília: Paróquia Nossa Senhora do Carmo



26/11

8h - Missa: Santuário Nossa Senhora de Fátima (Praça Carlos Chagas, 33 – Santo Agostinho, BH/MG)

10h - Missa e ofício cantado: Paróquia Nossa Senhora do Carmo

15h - Missa dos enfermos: Paróquia Nossa Senhora do Carmo

18h - Missa de despedida: Capela do Colégio Arnaldo



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata