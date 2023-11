Depois do incêndio, a desolação de uma área gigante sem verde



Depois de quatro dias, o Corpo de Bombeiros conseguiu debelar um incêndio em mata que destruiu o equivalente a cinco campos de futebol na zona rural de Grão Mogol, no norte do estado.

O fogo, segundo informações da Defesa Civil, começou na sexta-feira (17), tendo chegado ao ápice, no sábado, No domingo e segunda-feira, o registro de novos focos de incêndio na área caiu. No total, oito propriedades foram atingidas.

Nem mesmo a chuva que caiu no sábado, estimada em 10mm, ajudou a reduzir o incêndio. No combate ao fogo, o Corpo de Bombeiros recebeu ajuda da prefeitura de Grão Mogol, que enviou máquinas e caminhões pipa.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Pinho, foi determinante na extinção das labaredas a participação de funcionários das propriedades atingidas, fazendeiros, moradores, pequenos produtores, voluntários. “Houve uma grande união para conter as chamas que atingiram pastos, mata e plantações de eucalipto”, diz o coordenador.

Irresponsabilidade

A principal suspeita é de que o fogo teria começado num amontoado de lixo próximo da mata, o que, segundo o coordenador, é uma grande irresponsabilidade. João Pinto considera também que as altas temperaturas ajudaram à expansão das chamas.

“Com a queimada de pastagem, plantação de eucalipto, cercas e outros itens, o prejuízo ultrapassa R$ 1 milhão. Tem ainda a destruição da fauna e da flora, que é incalculável, pássaros em época de reprodução foram todos atingidos”, diz João Pinto.

A prefeitura está fazendo alertas e recomendando que a população fique atenta e não coloque fogo em lixos, ou pastos, pois existe o risco muito grande de as chamas se espalharem.

João Pinto disse também que um somatório de situações colaborou para o incêndio de quatro dias. “Capim seco, folhas secas, umidade baixa e altas temperaturas. Isso é tudo que o fogo precisava. Daí a necessidade de evitar qualquer tipo de queimada, até de lixo doméstico, o vento joga o fogo em distâncias inacreditáveis.”